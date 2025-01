Tajani convoca l'ambasciatore iraniano a Roma per chiedere la liberazione di Cecilia Sala

Si tratta ancora per la liberazione della giornalista del Foglio detenuta nel carcere di Evin da 14 giorni. Il ministro convoca Mohammad Reza Sabouri alla Farnesina

Aumenta la pressione del governo italiano sull’Iran per chiedere la liberazione di Cecilia Sala: Tajani convoca l’ambasciatore iraniano. Il ministro degli Esteri ha chiesto all’ambasciatore Mohammad Reza Sabouri di presentarsi alla Farnesina. L’incontro è atteso a breve. Si tratta ancora per la liberazione della giornalista del Foglio detenuta nel carcere di Evin da 14 giorni.

Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l'Ambasciatore iraniano a Roma. L'incontro avverrà alle ore 12. Il Governo, come dal primo giorno dell'arresto di Cecilia Sala, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 2, 2025

In mattinata dalle opposizioni è arrivato un appello per chiedere al governo di accelerare. Sul fronte estero, sempre questa mattina si registra la dichiarazione dell'alto rappresentante Ue Kaja Kallas: “Chiedo l'immediata liberazione della reporter italiana Cecilia Sala, arrestata in Iran”.