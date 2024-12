Cosa ha fatto Abedini, di cui l'America chiede l'estradizione dall'Italia

Ecco le accuse del dipartimento di Giustizia americano contro l’ingegnere iraniano arrestato a Milano. “Se fornisci supporto al regime iraniano contro gli americani, ti troveremo e ti arresteremo, ovunque ti trovi”, dice il vice procuratore generale Lisa Monaco

Traduciamo il comunicato stampa pubblicato dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il 16 dicembre scorso, dopo l’arresto del cittadino svizzero-iraniano Mohammad Abedini, avvenuto in Italia su mandato di Washington, e del suo complice Mohammad Sadeghi, avvenuto in Massachusetts.



Mahdi Mohammad Sadeghi, 42 anni, cittadino statunitense e iraniano residente a Natick, Massachusetts, e Mohammad Abedininajafabadi, noto anche come Mohammad Abedini (Abedini), 38 anni, di Teheran, Iran, sono stati accusati di cospirazione per l’esportazione di componenti elettronici sofisticati dagli Stati Uniti all’Iran in violazione delle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e delle sanzioni. Abedini è stato inoltre accusato di fornire sostegno materiale a un’organizzazione terroristica straniera, che ha portato alla morte di tre militari statunitensi uccisi da un attacco con un drone, l’Unmanned Aerial Vehicle (Uav), a una base militare in Giordania. Sadeghi è stato arrestato e ha fatto la sua prima apparizione oggi nel Distretto del Massachusetts. Anche Abedini è stato arrestato oggi in Italia dalle autorità italiane su richiesta degli Stati Uniti. “Oggi, il dipartimento di Giustizia ha incriminato, e i nostri partner stranieri hanno preso in custodia, Mohammad Abedini, che, secondo le accuse, ha fornito tecnologia sensibile utilizzata dall’esercito iraniano per uccidere tre militari americani in Giordania all’inizio di quest’anno”, ha dichiarato il procuratore Generale Merrick B. Garland. “Inoltre, abbiamo incriminato e arrestato Mahdi Mohammad Sadeghi, un cittadino statunitense e iraniano, per aver cospirato con Abedini per esportare tecnologia sensibile degli Stati Uniti in Iran. Gli arresti odierni dimostrano che il dipartimento di Giustizia riterrà responsabili coloro che consentono al regime iraniano di continuare a prendere di mira e uccidere americani, minacciando la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.



“All’inizio di quest’anno, le milizie sostenute dall’Iran hanno ucciso tre soldati americani e ferito molti altri in un brutale attacco con droni alla base Tower 22 in Giordania”, ha dichiarato il viceprocuratore generale Lisa Monaco. “Oggi, collaborando con i nostri partner nazionali e internazionali, abbiamo accusato e arrestato due uomini che hanno cospirato per eludere le sanzioni statunitensi e fornire al governo iraniano il tipo di tecnologia di navigazione per droni utilizzata in quell’attacco. Il nostro messaggio è inequivocabile: se fornisci supporto alla campagna di terrore e violenza del regime iraniano contro gli americani, ti troveremo, ti arresteremo e ti considereremo responsabile davanti a un tribunale statunitense, ovunque ti trovi”. Questo caso riflette il nostro impegno a perseguire coloro che forniscono illegalmente supporto al programma militare iraniano sui droni e a cercare giustizia per i militari statunitensi uccisi dai militanti sostenuti dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) all’inizio di quest’anno”, ha dichiarato Matthew G. Olsen, procuratore generale aggiunto della divisione per la Sicurezza nazionale del dipartimento di Giustizia. “Le leggi sull’esportazione esistono per impedire che la tecnologia avanzata degli Stati Uniti finisca nelle mani di organizzazioni terroristiche straniere. Quando la tecnologia sensibile per droni viene fornita ai guardiani della rivoluzione – come sostenuto in questo caso – mette a rischio il nostro personale militare e la sicurezza dei cittadini americani”.



“Questi imputati sono accusati di aver fornito tecnologia sensibile a una società iraniana che sviluppa tecnologie utilizzate dai guardiani della Rivoluzione nei suoi droni d’attacco unidirezionali per compiere atti di terrore in tutto il mondo”, ha dichiarato Matthew S. Axelrod, sottosegretario per l’applicazione delle esportazioni presso il Bureau of Industry and Security del dipartimento del Commercio americano. “I reati di esportazione non sono solo violazioni normative, ma consentono ai nostri avversari di intraprendere numerose attività dannose per gli interessi degli Stati Uniti, tra cui la diffusione del terrore a livello globale”.



“L’Fbi continuerà a utilizzare in modo aggressivo tutte le proprie autorità per indagare e arrestare chiunque assista il governo iraniano nell’ottenimento di tecnologie che possono essere utilizzate per scopi mortali”, ha dichiarato il vicedirettore dell’Fbi Paul Abbate. “Questi autori, secondo le accuse, hanno facilitato il trasferimento di componenti elettronici a una società iraniana di cui uno di loro era proprietario. Secondo le accuse, il proprietario dell’azienda ha poi fornito al corpo delle guardie della Rivoluzione la tecnologia per droni utilizzata in vari atti terroristici, incluso un attacco a una base militare statunitense in Giordania che ha ucciso tre militari e ne ha feriti decine di altri. Tali atti sono totalmente inaccettabili, e l’Fbi lavorerà instancabilmente con i nostri partner per interrompere i trasferimenti illegali di tecnologia ai terroristi stranieri e ad altri avversari”.



“Ritenere responsabili le persone colpevoli della morte e delle ferite subite da uomini e donne del servizio statunitense che servono coraggiosamente il nostro paese all’estero è una delle prosecuzioni più importanti che ci siano. Queste accuse evidenziano il grave danno che può derivare quando tecnologie americane altamente sofisticate, soggette a controlli sulle esportazioni, finiscono nelle mani dei nostri avversari,” ha dichiarato Joshua S. Levy, procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts. “Queste accuse penali sono il prodotto diretto del lavoro incessante dell’Fbi e del dipartimento del Commercio, in stretta collaborazione con gli avvocati del dipartimento di Giustizia, come parte della Disruptive Technologies Task Force lanciata nel febbraio 2023, e ne elogio l’eccezionale lavoro”. Secondo i documenti del tribunale, Abedini è il fondatore e direttore generale di una società iraniana, la San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (Ssra o Sadra), che produce moduli di navigazione utilizzati nel programma di droni militari del corpo dei guardiani della Rivoluzione. L’attività principale della Sdra è la vendita di un sistema di navigazione proprietario, noto come Sepehr Navigation System, ai guardiani della Rivoluzione islamica, che gli Stati Uniti hanno designato come Fto il 15 aprile 2019. L’applicazione principale del Sepehr Navigation System della Sdra è per l’uso in droni Uav, nonché in missili da crociera e balistici. Sadeghi è attualmente impiegato presso un produttore di microelettronica con sede nel Massachusetts (Società americana 1) ed è stato uno dei fondatori di una società tecnologica con sede nel Massachusetts (Società americana 2) specializzata in sensori indossabili per il monitoraggio cinetico nelle applicazioni di fitness. Come sostenuto nei documenti del tribunale, Abedini, Sadeghi e altri hanno cospirato per eludere le leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni, procurandosi beni, servizi e tecnologie di origine statunitense, tra cui quelli della Società americana 1, e facendo in modo che questi beni, servizi e tecnologie fossero esportati o altrimenti forniti all’Iran e, in particolare, alla società iraniana di Abedini, Sdra.



Sempre secondo le accuse, intorno al 2016, Sadeghi si è recato in Iran per richiedere finanziamenti per la Società americana 2 dalla Fondazione Nazionale delle Élite Iraniane (Inef), un’organizzazione governativa iraniana il cui scopo principale è riconoscere, organizzare e supportare i talenti nazionali di élite dell’Iran. In cambio dei finanziamenti per la Società americana 2, che la società di Sadeghi ha effettivamente ricevuto dall’Inef, Sadeghi e altri hanno creato una seconda società in Iran (Società iraniana 1). Poco dopo la formazione della Società iraniana 1, Sadeghi, tramite la stessa, ha stipulato un contratto con Sdra per l’acquisto della tecnologia Sdra. Si sostiene inoltre che, dal 2016 circa, Sadeghi abbia più volte aiutato Abedini a procurarsi componenti elettronici soggetti a controlli sulle esportazioni per il loro utilizzo in Iran.



A causa delle leggi statunitensi che limitano le esportazioni verso l’Iran, Abedini ha fondato una società di facciata in Svizzera per Sdra, Illumove SA (Illumove). Con l’assistenza di Sadeghi, Abedini, tramite Illumove, ha stipulato un contratto con la Società americana1 per sviluppare un meccanismo per valutare i componenti elettronici della stessa, inclusi semiconduttori sofisticati. Successivamente, Sadeghi e Abedini hanno fatto in modo che beni, servizi e tecnologie di origine statunitense fossero trasferiti in Iran, tramite Illumove, a beneficio della Sdra. Alcuni dei componenti elettronici che Abedini ha ottenuto tramite Illumove erano dello stesso tipo di quelli utilizzati nel Sepehr Navigation System della Sdra. Abedini è stato inoltre accusato di fornire supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc), in particolare alla Forza aerospaziale dell’Irgc, che rappresenta la forza strategica di missili, aria e spazio all’interno dell’Irgc. Dal 2014 circa, la Sdra ha avuto più progetti con la Forza Aerospaziale dell’Irgc, inclusi progetti per razzi guidati e sistemi di navigazione integrati. Come sostenuto, tra il 2021 e il 2022, circa il 99 per cento delle vendite della Scra del Sepehr Navigation System, utilizzati nei droni d’attacco a senso unico dell’Irgc, erano destinate alla Forza aerospaziale dell’Irgc.



Il 28 gennaio, tre militari americani sono stati uccisi e più di quaranta sono stati feriti in un attacco con droni da parte di militanti sostenuti dall’Irgc su una base militare situata nel nord della Giordania, conosciuta come Tower 22. Secondo i documenti del tribunale, l’analisi dell’Fbi sul drone recuperato dal luogo dell’attacco ha rivelato che si trattava di un Uav Shahed iraniano e che il sistema di navigazione utilizzato nel drone era il Sepehr Navigation System, prodotto dalla Sdra di Abedini. Sadeghi e Abedini sono stati accusati tramite denuncia penale di un capo d’accusa di cospirazione per aver violato l’International Emergency Economics Powers Act, che prevede una pena fino a 20 anni di carcere, tre anni di libertà vigilata e una multa fino a 1 milione di dollari. Abedini è stato inoltre accusato di un capo d’accusa di cospirazione per fornire supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera, con conseguente morte, e di un capo d’imputazione di fornitura e tentata fornitura di supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera, con conseguente morte, che prevede una pena fino all’ergastolo, libertà vigilata a vita e una multa fino a 250.000 dollari. Un giudice di un tribunale distrettuale federale determinerà ogni eventuale condanna dopo aver preso in considerazione le linee guida per la determinazione delle sentenze degli Stati Uniti e altri fattori statutari. L’Fbi, la Divisione investigativa criminale dell’esercito degli Stati Uniti e il Bis stanno conducendo le indagini sul caso. I procuratori Jared Dolan e Alathea Porter per il distretto del Massachusetts, l’avvocato processuale Christina Clark della sezione di controspionaggio e controllo delle esportazioni della divisione per la Sicurezza nazionale, e gli avvocati processuali Katie Sweeten e David Smith della sezione antiterrorismo della divisione per la Sicurezza nazionale stanno portando avanti il caso. L’Ufficio per gli affari internazionali del dipartimento di Giustizia sta fornendo assistenza e sta cercando l’estradizione di Abedini dall’Italia.



Questa azione penale è coordinata tramite la Disruptive Technology Strike Force, una task force interagenzia delle forze dell’ordine guidata dai dipartimenti di Giustizia e Commercio, progettata per colpire attori illeciti, proteggere le catene di approvvigionamento e impedire che tecnologie critiche vengano acquisite da regimi autoritari e stati ostili. Sotto la guida dell’assistente procuratore generale per la Sicurezza nazionale e dell’assistente segretario del Commercio per l’applicazione delle esportazioni, la Strike Force utilizza strumenti e autorità in tutto il governo degli Stati Uniti per migliorare l’applicazione penale e amministrativa delle leggi sul controllo delle esportazioni.