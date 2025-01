L'alto commissario Ue Kallas: “L'Iran liberi Cecilia Sala”

“Ogni giornalista deve avere la libertà di fare reportage senza paura di essere arrestato o perseguitato”. Le parole di Kaja Kallas

“Chiedo l'immediata liberazione della reporter italiana Cecilia Sala, arrestata in Iran”. Così dice al Foglio Kaja Kallas, L'alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza: “Nessuno dovrebbe essere arrestato per aver fatto il proprio lavoro; il giornalismo non è un crimine. Ogni giornalista deve avere la libertà di fare reportage senza paura di essere arrestato o perseguitato. Mentre il mondo affronta la crisi, il ruolo del giornalismo è più essenziale che mai".