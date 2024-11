Regionali in Emilia Romagna e Umbria: urne aperte fino alle 15, cala l'affluenza

I dati della partecipazione al voto dicono che alle 23 di ieri hanno votato il 35,77 per cento degli emiliano-romagnoli e il 37,79 degli umbri. La sfida tra Michele De Pascale ed Elena Ugolini, Donatella Tesei e Stefania Proietti

Il 17 e 18 novembre sono chiamati alle urne 4,3 milioni di cittadini. Nelle due regioni sono tredici i candidati che si sfidano per diventare i prossimi governatori, ma la vera sfida è soltanto tra quattro. In Emilia Romagna la partita si giocherà tra il sindaco Pd di Ravenna Michele De Pascale e la candidata civica Elena Ugolini, sostenuta dal centrodestra. In Umbria, la presidente leghista uscente Donatella Tesei, appoggiata dall'intera coalizione di centrodestra, si confronterà con la sindaca di Assisi Stefania Proietti, anche lei del Pd e candidata del centrosinistra (Pd, Umbria futura che unisce Azione, +Europa, Socialisti e altre liste riformiste e civiche, M5s e Avs). Le urne chiuderanno alle 15 di oggi.

Elezioni in Emilia Romagna: l'affluenza

Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, alle 23 di ieri, aveva votato il 35,77 per cento degli aventi diritto. L'affluenza si è quasi dimezzata rispetto alle elezioni di cinque anni fa (67,67 per cento). La partecipazione è scesa in tutte le provincie: in quella di Bologna ha votato il 40, 58 per cento (70,94 nel 2019), in quella di Ferrara il 32,90 per cento (65,60 nel 2019), nella provincia di Forlì-Cesena il 34,64 per cento (67,54), nel modenese il 36,60 per cento (69,12), nella provincia di Parma il 32,21 per cento (64,07), nella provincia di Piacenza il 31,56 per cento (62,91), in quella di Ravenna il 38,52 per cento (69,71), in quella di Reggio Emilia il 35,25 per cento (67,97), in quella di Rimini il 30,17 per cento (63,54).

Elezioni in Umbria: l'affluenza

In Umbria, alle 23 di ieri, a votare è stato il 37,79 per cento degli aventi diritto, un dato che è calato di molto rispetto al 64,69 per cento delle elezioni di cinque anni fa, ma in quell'occasione la votazione si svolse in un solo giorno. Nella provincia di Perugia ha votato il 38,41 per cento degli aventi diritto (nel 2019 era 65,03), in quella di Terni il 35,37 per cento (64,74 nel 2019).