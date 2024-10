Ecco la nuova Rai: Rossi ad, Sergio direttore generale e Agnes nominata presidente

Viale Mazzini rende noto che il consiglio di amministrazione della Rai ha nominato a maggioranza Simona Agnes per la carica di presidente. La nomina sarà efficace solo dopo il parere favorevole da parte dei due terzi dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza. Come previsto, Giampaolo Rossi è stato eletto a maggioranza nuovo amministratore delegato e ha nominato a sua volta Roberto Sergio direttore generale corporate.

Intervistato al Festival dell'Innovazione del Foglio lo scorso giugno, Sergio si era lasciato andare a un pronostico che poi si è rivelato corretto: "Sarò io il prossimo direttore generale".

L'assemblea degli azionisti aveva precedentemente nominato il nuovo cda composto da Simona Agnes, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Federica Frangi, Antonio Marano, Roberto Natale.

La partita per la nomina della presidenza del cda ha visto un forte scontro tra i partiti della maggioranza: Simona Agnes è il nome sponsorizzato da Forza Italia, in particolare da Antonio Tajani e Gianni Letta, e dal ministero dell'Economia e Finanza. Ma ai partiti di governo mancano al momento due voti per confermare la sua presidenza, voti da cercare nell'opposizione. Il Movimento 5 stelle ha già negato il suo sostegno, come anche Alleanza Verdi e Sinistra, il Partito democratico non ha voluto neanche prendere parte al voto per l'elezione dei consiglieri, rimane solo Italia Viva. Nel caso in cui i voti non dovessero bastare, l'incarico di presidente pro tempore andrebbe a Antonio Marano, eletto dal Senato in quota Lega in quanto membro più anziano.