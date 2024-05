Alcuni deputati del M5s hanno esposto la bandiera della Palestina in Aula alla Camera

Alcuni deputati del Movimento 5 Stelle hanno esposto bandiere della Palestina e della pace alla Camera dei Deputati durante l'intervento di Riccardo Ricciardi, che ha preso parola per parlare della situazione a Gaza e a Rafah dopo il bombardamento israeliano di due giorni fa, nel quale hanno perso la vita numerosi civili. Il suo intervento è stato in realtà un appello perché l'Italia, come hanno fatto in questi giorni Spagna, Irlanda e Norvegia, riconosca lo stato della Palestina.



In conclusione all'intervento di Ricciardi, i colleghi del Movimento 5 stelle hanno esposto le bandiere della Palestina e una bandiera della Pace. Il gesto è stato richiamato dalla vicepresidente della Camera Anna Ascani, che, citando il regolamento, ha ricordato il divieto di esposizione di bandiere in aula. Dopo il deputato grillino a parlare è stato il presidente del M5s Giuseppe Conte, il cui intervento però si è limitato al tema dell'ordine del giorno della seduta, cioè la discussione della proposta di legge delega al governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche amministrative.