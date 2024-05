Il ministro Crosetto ancora in ospedale: "Condizioni buone, ricoverato per pericardite"

Il titolare della Difesa è in buone condizioni e la malattia cardiaca sarà trattata con antinfiammatori. Annullati tutti gli impegni. "Grazie a chi mi è stato vicino in queste ore", fa sapere

Le condizioni di salute del ministro della Difesa Guido Crosetto sono buone e ora sono in corso i controlli presso l'ospedale San Carlo di Nancy di Roma, dove ieri sera è stato ricoverato per un malore. "Ha passato una notte tranquilla", hanno detto i medici che monitorano le sue condizioni di salute. Intorno a mezzogiorno il professor Giuseppe Speziale, responsabile del Centro Cuore della struttura, ha spiegato che il ministro di Fratelli d'Italia è stato trasportato in ospedale a causa di una pericardite, un'infiammazione del pericardio, una sottile membrana che avvolge il cuore. "In questo caso è stato un po' più doloroso rispetto al ricovero precedente (a febbraio, ndr), ma senza alcun danno cardiaco. Il trattamento di questa malattia è esclusivamente medico e quindi con antinfiammatori", ha spiegato Speziale.

Il ministro ha annullato tutti gli impegni di oggi e domani e nella mattinata ha avuto un incontro con i più stretti collaboratori per il quotidiano briefing sulle evoluzioni del quadro di sicurezza. "Grazie a tutti per i messaggi di amicizia e affetto", è il messaggio che Crosetto ha mandato a chi in queste ore gli è stato vicino.



Dalla tarda serata di ieri sono arrivate parole di supporto da parte di tutti gli schieramenti politici, in primis dal governo e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto "Forza Guido" su Twitter. "Auguri di pronta guarigione all'amico Crosetto. Forza Guido, ti aspettiamo presto al lavoro!", ha scritto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Super Guido, sei una roccia, ti aspettiamo prestissimo con noi!", ha detto la ministra dell'Università Anna Maria Bernini.

Forza Guido — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 21, 2024

"Esprimo vicinanza al ministro Crosetto con l'augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione", ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda. Solidarietà anche da Matteo Salvini: "Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!". "Esprimiamo i nostri sentiti auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto, recatosi in ospedale per un malore. Il nostro auspicio è di rivederlo presto in Parlamento e in tutti gli altri luoghi di dibattito politico", è invece la nota firmata da Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato.