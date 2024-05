Crosetto in ospedale: il ministro ha lasciato in ambulanza il Consiglio superiore di Difesa

Il titolare della Difesa ha avuto alcuni problemi di salute durante il vertice presieduto da Mattarella. Dal ministero confermano il viaggio in ospedale in ambulanza

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo rende noto la Difesa. Secondo quanto riportano alcune agenzie, il ministro avrebbe accusato un malore e starebbe eseguendo alcuni accertamenti.

Il Consiglio supremo di difesa si è riunito nel tardo pomeriggio al Quirinale, presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Già lo scorso febbraio il ministro della Difesa era stato ricoverato d'urgenza in ospedale in seguito a un forte dolore al petto. In quell'occasione Crosetto si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale Carlo di Nancy di Roma, dove gli è stata diagnosticata una lieve pericardite che non non aveva provocato danni cardiaci. Crosetto, 61 anni, aveva già avuto alcuni problemi cardiaci nel 2013.