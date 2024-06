Toti rimane agli arresti domiciliari: rigettata l'istanza di revoca

L'avvocato del presidente della Liguria aveva presentato istanza il 10 giugno. La giudice per le indagini preliminari l'ha respinta

Giovanni Toti rimane agli arresti domiciliari. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, che ha rigettato l'istanza presentata il 10 giugno dall'avvocato di Toti, Stefano Savi. Il legale del presidente della Liguria aveva chiesto l'eliminazione della misura di custodia cautelare, in corso dallo scorso 7 maggio. O quanto meno una sua attuenazione. Ma oggi la gip ha deciso che non ci sono le condizioni per uscire dal regime di arresti domiciliari, che Toti continuerà a trascorrere nella sua abitazione ad Ameglia, in provincia di La Spezia.

Il governatore è indagato per corruzione. Nel corso di queste settimane si è sempre professato innocente e, sebbene abbia ceduto la guida della regione al suo vice Alessandro Piana, non si è dimesso da presidente della giunta regionale. Due settimane fa è stata anche respinta una mozione presentata dalle opposizioni che ne chiedevano le dimissioni.