Scurati contro la corruzione. Ma non sa che l'aggettivazione indignata è un peccato mortale?

Uno scrittore dovrebbe saperlo. Gli aggettivi devono essere commensurabili alle circostanze e stare, magari rari e preziosi, nel discorso. Associati a caso, appesantiti dal greve, raddoppiati o triplicati a schiovere, fanno brutta figura, e come dice Claudio Giunta nel suo manuale su come non scrivere, “usate pure il dicolon e il tricolon, ma con misura”. Per Toni Scurati ieri in Repubblica l’aggettivazione indignata contro la corruzione, che naturalmente è dilagante, figura smisurata. Com’è la vicenda? “Squallida”. Com’è l’Italia? E’ “questa” è “nostra” è “meravigliosa e sciagurata”. La storiaccia di stecche presunte, ma presunte è aggettivo usato al risparmio qui da noi, è “fosca”, è “sozza”. “Un esercito di occupazione accampato nel territorio della Patria”, già assunto iperbolico per un modesto ceto di eletti e di amministratori locali, è “dedito al saccheggio”. Nei rapporti dell’Ovra degli antifascisti si scriveva: “Probabile cocainomane, dedito alla stretta di mano”. Toni è dedito alla lotta contro la spoliazione, che naturalmente è “pervicace”, e decreta nel gruppo Toti una banda di “nemici del popolo”. Lo scempio è “spudorato”, “imperterrito”, “grottesco” (tricolon). Il politico corrotto parla al telefono “stravaccato come un satrapo satollo e ignobile” (dicolon con sospetto di tri). La bassezza è “morale” e “spietata”. I palazzinari sono “osceni”, i “costruttori di ponti crollati” sono “tragici” (e vorrei vedere, ma un po’ di rispetto per le grandi opere della ricostruzione, replicate in un anno da un ceto dedito a ricostruire i ponti, eretti nel 1960, con la scienza e l’arte di Renzo Piano).

