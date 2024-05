Politica e denaro: il problema non è il 2 per mille. I pensieri di Enrico Letta

“Non fu un errore modificare le regole per il finanziamento pubblico ai partiti. Non è stato abolito, ma adesso con il 2 per mille le forze politiche sono spinte a essere più credibili per convincere gli elettori che sono anche contribuenti”. Enrico Letta, è assorto nel suo lavoro europeo sul mercato unico, di altro non parla da tempo. Ma a chi ha discusso con lui in questi giorni l’ex premier ed ex segretario del Pd ha confermato le sue convinzioni: cambiare le regole per il finanziamento dei partiti ormai più di dieci anni fa, riducendo sostanzialmente i fondi, non fu un errore. Ogni volta che un’ inchiesta colpisce un politico in cerca di soldi per finanziare la campagna elettorale, come accaduto negli scorsi giorni al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, quella legge finisce inevitabilmente additata da qualcuno. Con meno fondi pubblici è ovvio d’altronde che la politica debba cercare risorse altrove, anche dai privati. Ed è su questo che, racconta chi ci ha parlato, Letta sostiene “manchi ancora una normativa che garantisca una piena trasparenza”. Perché – dice – la normativa fu cambiata con un decreto legge e, dopo la caduta del governo, la parte relativa alla trasparenza dei finanziamenti privati rimase lettera morta. L’ex segretario del Pd è comunque convinto che gli scandali recenti poco c’entrino con le difficoltà dei partiti di raccogliere risorse: “Non si può cercare ogni volta un alibi nella norma per sfuggire a un discorso di ethos pubblico”. Insomma, dai privati si possono raccogliere fondi, l’importante è che questo avvenga in modo trasparente e senza promesse contrarie all’interesse pubblico.

