Ferraloro (Ance Liguria): “Le inchieste non buttino Genova nel pantano”

“Non vorrei che ora, dopo le inchieste di questi giorni, una città in pieno fermento come Genova ritornasse in una specie di pantano. Come se tutti quelli che hanno parlato con Toti dovessero pagare. Non possiamo mettere in discussione la crescita della città”. Il presidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Liguria, Emanuele Ferraloro, al Foglio confessa le sue preoccupazioni, innescate dall’inchiesta che ha portato, tra gli altri, agli arresti del presidente della Regione, con l’accusa di corruzione. Ieri il presidente di Confindustria Genova Umberto Risso ci ha detto di essere preoccupato che la città adesso si blocchi. “E anch’io vedo questo rischio, soprattutto se si strumentalizza quello che sta accadendo”, dice Ferraloro. “Non vorrei che finisse come con Tangentopoli, quando il paese s’è bloccato perché è scattato l’automatismo del considerare l’edilizia come un settore di brutti, sporchi e cattivi. Il guaio è che, anche per via di un certo tipo di comunicazione, di come vengono raccontate le cose, insistendo su dettagli come gli yacht e il caviale, queste inchieste facciano venire la paura all’interno della pubblica amministrazione di firmare. Tenendo i faldoni fermi per la paura di essere considerati dei corrotti. Ma così richiamo di perdere il treno delle grandi opere, dalla Gronda al Terzo valico alla diga foranea che dobbiamo portare a termine. Penso anche alla messa a terra del Pnrr per cui non sono ammessi ritardi”.

