L'Europa serve, ma l'Italia può dire la sua, anziché limitarsi a fare i compiti a casa

Macbeth e il nuovo Patto di stabilità. Per raggiungere la sostenibilità dei conti pubblici servono percorsi di aggiustamento seri, senza eccedere con il rigore

Era tranquillo, Macbeth. Sino a quando la foresta di Birnam non avesse marciato su Dunsinane non avrebbe dovuto temere nulla. Così avevano vaticinato le streghe. Lieto augurio, pensava: come potrebbe muoversi una foresta?