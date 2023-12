Spunti europeisti per difendere il Patto di stabilità e capire la nuova fase

Dopo l'intesa trovata dai 27 ministri all'Ecofin, ora la sfida dell'Italia è preservare e accrescere lo spirito unitario del Patto per riscoprirci non ospiti a casa d'altri, ma proprietari di un bene comune: l'Europa

Al direttore - L’accordo raggiunto all’Ecofin sul nuovo Patto di stabilità e crescita merita, prima ancora che una riflessione sui punti qualificanti dell’intesa, una breve ma ineludibile nota introduttiva relativa al metodo. Sì, il metodo, perché il compromesso maturato tra i ministri delle Finanze dei 27 Paesi dell’Unione europea ha innanzitutto un valore politico su cui è giusto, direi anzi doveroso, soffermarsi. È un rinnovato spirito unitario, fieramente europeo, ad aver ispirato la stesura finale delle regole fiscali che faranno da cornice e da braccio operativo alla politica economica dell’Europa nei prossimi anni. La complessità della genesi del nuovo Patto, attraversata anche da dinamiche bilaterali, ha rappresentato indubbiamente una “prova di forza” tra visioni differenti per una sfida che doveva essere (e così è stata alla fine) necessariamente condivisa. O l’Europa è o non è. E questa volta, senza il vizio dell’accento retorico, l’Europa è stata all’altezza del suo ruolo, trovando un compromesso su regole comuni. Ispirandosi a questa convinzione, il governo italiano ha lavorato, fin dall’inizio, per arrivare ad un Patto che tenesse conto delle condizioni macroeconomiche di tutti i paesi, senza distinzioni tra quelli “virtuosi” (o presunti tali) e quelli “non virtuosi” (o altrettanto presunti tali).