Ecco come Bari s'è trasformata in appena quattro mesi in Gomorra

Le martellate al racconto cosmetico sul capoluogo e sulla Puglia si susseguono una dopo l'altra, tra inchieste e polemiche. E per non farsi mancare niente, ecco che il rettore dell'università barese vuole alzarsi lo stipendio del 128 per cento. Mentre la squadra di calcio rischia la retrocessione in C

Da cartolina Lonely Planet a città d’elezione per una inedita Tangentopoli alle cime di rape, tra voti comprati per una bombola del gas e decadimento della società civile e delle istituzioni. In pochi mesi Bari e la Puglia corrono il rischio di perdere il fascino acchiappa turisti (e produttori cinematografici di tutto il mondo) costruito in quattro lustri di “narrazioni” immaginifiche che hanno saldato la retorica territoriale con la difesa corporativa di una terra – una volta definita “l’Emilia nera” perché fortino dei missini – di colpo diventata il laboratorio della “primavera pugliese”, la stagione dei buoni sentimenti, della buona amministrazione, e dei comunisti buoni, con la sorprendente vittoria di Nichi Vendola alle regionali del 2005, poi seguita dalla stagione extralarge dell’emiro Michele Emiliano, in grado di unire falce e martello con le ultime raffiche della destra radicale e con peones berlusconiani in cerca di posti al sole.