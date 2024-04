Draghi platonici. Salvini lo boicotta, Meloni pensa ad altro. Il Parlamento gli preferisce Tajani

Gli chiederanno di svuotare la pattumiera la sera: “Scendi, Mario”. Per Giorgia Meloni è “filosofia”, Salvini dice che “si è sacrificato per lui”, Giuseppe Conte lo ritiene un addetto allo sportello della Bce. Provate a domandare a un parlamentare cosa pensa di Draghi alla guida della Commissione Ue. Preferiscono Tajani. Manlio Messina, di FdI: “Gli unici Draghi che conosco sono quelli delle serie tv. Per il resto l’ex premier è una grande personalità”. Roberto Pella, di Forza Italia, “Draghi è una grande personalità ma Antonio è Antonio”. Tutte le competizioni si mettono male quando di un candidato si dice: “Grande personalità”. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega: “Perché dovremmo appoggiare uno che ci indica Macron?”. Lo amano come il tiratardi ama la sveglia, come il genero ama la suocera. Non se ne può parlare male, ma nessuno vuole averla in casa.

