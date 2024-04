“Draghi ha caratteristiche che ci inquietano”, dice il super salviniano Zanni

“Draghi è l’uomo sbagliato per l’Europa ma Meloni non avrà la forza di fermarlo”, lo spiega al Foglio il leghista Marco Zanni, presidente del gruppo Id, la famiglia dei sovranisti europei. Il nome dell’ex premier italiano però ormai riempie i corridoi di tutta Bruxelles, tutti sanno che farà qualcosa ma nessuno sa di preciso cosa, eppure per Zanni, l’Europa al professor Draghi “dovrebbe proprio dimenticarlo”. Dopo la presentazione del suo report martedì a La Hulpe a Bruxelles fioccano gli endorsement. Per il presidente francese Emmanuel Macron, Draghi è un “formidabile amico” e persino il terribile Orbàn si sbilancia, “lo rispetto molto, ma non voglio intromettermi”. Dice allora Zanni al Foglio: “Onestamente mi preoccupa molto che von der Leyen abbia imposto i due rapporti”, quello redatto da Mario Draghi sulla competitività e quello redatto dall’ex segretario del Pd Enrico Letta sul mercato interno. “Al rapporto Letta ci ho dato un occhiata e non che sia poi così diverso da quello Monti di dieci anni fa’”, taglia secco l’eurodeputato amatissimo da Matteo Salvini. “E poi questa metodologia dei report calati dall’alto è il simbolo della supremazia della tecnocrazia sulla democrazia, ma l’Europa non è più quella di una volta e la politica oggi anche più di allora la devono fare gli eletti”, raddoppia il leghista.

