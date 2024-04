Centrodestra veneto in tilt. La Lega spinge Forza Italia all'opposizione

Più che un ordine è un ultimatum. “Così facendo, Forza Italia si spinge fuori dal perimetro di maggioranza in Veneto”, si rammarica – per forza o per finta – Alberto Stefani, il segretario regionale della Lega. “Spiace constatare che un partito alleato si spenda in quotidiani assalti contro di noi”. Come dire: non siamo noi a cacciarvi. Ma poco valete – 3 consiglieri contro i 32 del Carroccio-Lista Zaia – e poco ci metteremmo a farlo. Dall’altra parte, Flavio Tosi non aspettava altro: “In sostanza siamo fuori dalla maggioranza sin dal 2020 per scelta di Zaia”, rincara la dose il pari ruolo in quota forzista. “Anzi, ringrazio Stefani per aver fotografato la realtà: i fatti evidenziano che è Zaia ad aver ripetutamente attaccato Tajani, dall’autonomia al terzo mandato”. Delle due l’una, o forse entrambe. Ebbene: à la guerre comme à la guerre! S’è sfaldato il centrodestra nel nordest.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE