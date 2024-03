Salvini: “Zaia? Lo vedo bene in Europa”. Dietro al teatrino tra segretario e governatore si gioca il futuro della Lega

È il teatrino delle circostanze. Pacche, risate, abbracci. Di più. “Luca lo sento più spesso di mia madre. Magari andremo insieme a lezione di inglese”. Sono altre, le parole che pesano. “Zaia lo vedo bene in Europa”. Fine delle cortesie: è la prima volta che Matteo Salvini lo dice fuori dai denti, a furor di microfoni. E in casa del doge, per giunta. Che dalla platea padovana ringrazia alla sua maniera: “Quali altre cariche ci sono al mondo?”. Datemi tutto, ma non Bruxelles. “Voi giornalisti non avete altro sistema per perder tempo?”. È nervoso, il governatore. Non gli piace l’argomento. Non gli piacciono le forze centrifughe che lo spingono lontano dal suo Veneto.

