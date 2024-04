Il cortocircuito Coldiretti-Lollobrigida sulle importazioni alimentari

Anche quest’anno c’è stata la protesta della Coldiretti al Brennero con gli agricoltori, muniti di giubba gialla d’ordinanza, che si sono improvvisati forze dell’ordine per fare controlli sulle importazioni: “È una vera e propria sfilata di tir degli orrori”, dice l’associazione degli agricoltori, vantandosi del fatto che 10 mila iscritti avrebbero fermato e controllato – “con il supporto delle forze dell’ordine” circa “un centinaio di tir carichi di prodotti alimentari” esteri destinati al mercato italiano. Per l’occasione la Coldiretti ha lanciato una petizione per “un netto stop alle importazioni sleali di cibo” e per vietare ad esempio che “cosce di prosciutto estero che dopo essere stati salati e stagionati vengono venduti per italiani”. Da quello che si capisce, quindi, non ci sono solo controlli per far rispettare le leggi, ma anche proteste militanti insieme alle forze dell’ordine per bloccare ciò che è legale.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE