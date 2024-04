"Boicottare le università israeliane è sbagliato, allontana la pace”. Parla Letizia Moratti (FI)

“L’università è e deve restare uno strumento di pace. Il boicottaggio non è una soluzione e la ricerca non può diventare terreno di scontro. Tanto più in un contesto così delicato, segnato da conflitti e tensioni. In Italia e nel mondo”. Una riunione dopo l’altra, Letizia Moratti sta organizzando la sua campagna elettorale per le europee che la vedrà impegnata “provincia per provincia” nella circoscrizione nord ovest. Sarà capolista, o al massimo numero due se anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani dovesse scendere in campo. Nel frattempo, da ex ministra dell’Istruzione e dell’Università nei governi Berlusconi tra il 2001 e il 2006 osserva – “con attenzione, quotidianamente” – quello che accade negli atenei italiani, tra proteste e manifestazioni che talvolta assumono i tratti dell’antisemitismo. Presidente Moratti che idea si è fatta? “E’ difficile dire se c’è antisemitismo, c’è una linea sottile tra la protesta legittima e idee antisemite. Ma certo, in più di un’occasione si è rischiato di andare oltre. E’ mancata la tolleranza, il rispetto delle opinioni di chi era stato chiamato a parlare. Questo non è degno di un paese civile”, dice l’ex sindaca di Milano. Nel 2006 la stessa Moratti fu contestata dagli antagonisti, che presero di mira la Brigata ebraica, mentre accompagnava al corteo del 25 aprile suo padre Paolo Brichetto Arnaboldi, con un passato da partigiano e di deportato nel campo di Dachau. Avverte le stesse tensioni anche oggi? “Anche in quell’occasione è mancata la tolleranza. Ma non vorrei paragonare situazioni diverse. Penso sia importante, e lo dico anche ai media, non esasperare i toni, evitare il muro contro muro”.

