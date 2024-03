Primi effetti delle liti Renzi-Calenda: Cottarelli non si candida

Il presidente dell'osservatorio sui conti pubblici della Cattolica era disponibile solo in caso di accordo tra tutte le forze riformiste. Non correrrà né con Azione, nè con Più Europa e Iv: "Ho rinunciato non si metteranno mai d'accordo"

E’ il primo effetto delle infinite schermaglie tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, Carlo Cottarelli, non correrrà alle prossime elezioni europee. Mr. spendig review era il sogno di Carlo Calenda. Il dono offerto a quelli di Più Europa per sancire un’alleanza. “Corriamo insieme, Cottarelli sarà il nostro frontman”, era la proposta a Bonino, Magi, Della Vedova e gli altri. C’era già anche la collocazione: capolista al nord-ovest alle elezioni di giugno. Lui sin da subito aveva dato la sua disponibilità a una condizione: “Ci sto se Azione, Più Europa e gli altri partiti riformisti riescono a presentarsi in una colazione comune”. Le cose però non sono andate così. Più Europa e Italia viva hanno raggiunto effetivamente l’accordo intorno a una lista di scopo per “gli Stati uniti d’Europa”. Ma Calenda continua a ribadire che lui e Azione resteranno fuori da questa alleanza. Poco importa dei sondaggi che anche ieri davano Azione sotto la soglia di sbarramento del 4 per cento. “Non ci si può alleare con tutti solo per il quorum”, è l’attuale nuovo mantra di Calenda.