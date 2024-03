Schlein: "Con me in lista il Pd su di 2 punti". Ma è rivolta. Ufficiali le candidature di Decaro e Annunziata

Lucia Annunziata e Antonio Decaro candidati di punta del Pd al sud alle europee. Ma non solo. Elly Schlein ha tirato fuori un sondaggio. “Con la mia candidatura il Pd otterrebbe il 2 per cento in più dei voti”, ha spiegato ai membri della segreteria durante la lunga riunione di oggi pomeriggio. Insomma, è il sottotesto, la candidatura della segretaria sarebbe un favore al partito e non il contrario. L’intenzione di Schlein è quella di candidarsi non come capolista, ma come terza in tutti e cinque i collegi elettorali in cui è divisa l’Italia per il voto europeo. I capolista invece saranno cinque civici, esponenti dei mondi affini ma esterni al Pd. Da Lucia Annunziata appunto a Cecilia Strada.

