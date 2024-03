Meloni, Calenda, Renzi e Casini ieri ci hanno fatto riscoprire a cosa serve il Parlamento

Sin dall’inizio di questa legislatura avevamo pensato che avere i leader in Parlamento avrebbe reso le cose più sapide, ma mai avremmo pensato che sarebbe bastato ascoltare persone capaci di esprimersi in un italiano corretto, di parlare a braccio per assaporare la sensazione di cos’è una democrazia

Un vero dibattito parlamentare come quello andato in scena ieri al Senato in un attimo ci ricorda cos’è la democrazia, accende il Parlamento, lo riempie di senso, e manda in soffitta o meglio in cantina la retorica anticasta e quegli spettacoli televisivi che in Italia chiamiamo “approfondimento politico” ma sono soltanto l’esposizione delle macchiette del martedì e del giovedì. Ieri in Senato Giorgia Meloni si è confrontata in un vero dibattito con gente che sa parlare: Casini, Renzi, Calenda.