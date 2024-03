Cingolani: “Draghi a guidare la Ue? Sarebbe eccezionale”

“Mario Draghi alla guida dell’Europa? Non posso che essere favorevolissimo all’ipotesi di qualunque incarico per lui ai vertici della Ue, per l’Italia sarebbe un colpo eccezionale”, dice Roberto Cingolani, ad di Leonardo, già ministro alla Transizione ecologica nel governo guidato dall’ex governatore della Bce. Ma davvero Mario Draghi può essere lasciato al ruolo di semplice nonno? Veramente l’uomo che ha salvato la Ue, il mago del whatever it takes può rimanere rinchiuso in “un mondo che riduce a un piccolo quartiere”, come ha raccontato ieri su queste colonne Carmelo Caruso? Cingolani non sembra avere alcun dubbio: sarebbe meglio di no, sarebbe meglio mandarlo alla testa dell’Europa. “Draghi – dice ancora Cingolani – svolge il suo compito a un livello altissimo, e il sottoprodotto di questo lavoro è un enorme vantaggio per le istruzioni che guida”. Cingolani d’altronde era uno dei ministri tecnici di quell’esecutivo che aveva un unico partito all’opposizione, FdI. Eppure la leader di quel partito, l’attuale premier Giorgia Meloni, non ha avuto dubbi. Arrivata a Palazzo Chigi per guidare Leonardo, una delle tre grandi aziende strategiche a controllo pubblico del nostro paese, è andata a pescare proprio da quel governo. Ha scelto, sorpassando anche i dubbi del ministro della Difesa Guido Crosetto, proprio Roberto Cingolani.

