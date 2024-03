Il lunapark delle opportunità di Roma è nel cantiere più bello del mondo

Secondo silos a destra, questo è il cammino e poi dritto, fino al mattino. C’è un miracolo nel centro di Roma. Un miracolo politico, economico, culturale dove tutto ciò che appare impossibile diventa immaginabile, dove ogni stereotipo sulla città diventa il suo opposto e dove tutto quello che poteva essere fonte di rabbia, di frustrazione, di litigi, di sgambetti, di sprechi, di inefficienze, di dolori diventa una finestra allegra sul domani, attraverso un abbraccio festoso tra passato, presente, futuro, tecnologia, innovazione, collaborazione, quattrini e dialogo tra mondi molto vicini solitamente impegnati a trovare strategie arzigogolate e tafazziane per litigare e non andare d’accordo. Siamo qui, a Roma, a piazza Venezia, tra i famosi scavi della Metro C, ipnotizzati come degli umarèll dentro al cantiere potenzialmente più bello del mondo, a passeggiare di fronte a uno skyline, come direbbero a CityLife, a cui Roma onestamente non era abituata. Se guardi in alto, quando cammini a Roma, i tuoi occhi incrociano di solito la bellezza di ciò che c’era prima che tu arrivassi. Se guardi in alto, quando gironzoli a piazza Venezia, i tuoi occhi incrociano ora una bellezza diversa, che per i romani è più sorprendente di una squarcio nella magia dell’antichità. Cisterne, gru, getti di fango, silos, betoniere, camion, barre perimetrali e poi un colosso ipnotico e possente come una colonna traianea, la star del cantiere: l’idrofresa, un macchinario da 185 tonnellate, alta 24,5 metri, come un palazzo di nove piani, che andrà a infilarsi giù nella terra a una profondità che sarà due volte l’altezza del Colosseo. In tutto: 87 metri. Il mondo sotto piazza Venezia che attende di essere accarezzato dalle guance dell’idrofresa e dalla punta degli scalpelli è un mondo che gli ingegneri e i geometri che spingono i macchinari sotto terra a una velocità di otto centimetri al minuto hanno scolpito nella propria testa come i chirurghi costretti ad aprire un corpo e a muoversi delicatamente tra gli organi di un paziente.

