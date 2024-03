Il Pd di Elly Schlein tra Giuseppe Conte e Pedro Sánchez

La segretaria del Pd va contro la linea del Pse e annuncia che non voterà il nuovo Patto di stabilità. Per le europee preferisce la linea del leader M5s a quella del premier spagnolo (e Gentiloni)

“Noi non voteremo a favore di questo Patto di stabilità”, ha dichiarato qualche giorno fa Elly Schlein in riferimento alla riforma delle regole fiscali europee. Si tratta di una notizia rilevante. Ma in questo periodo, tra il caso dei dossieraggi e le elezioni in Abruzzo, le questioni economiche non sono al centro dell’attenzione politica.