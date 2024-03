Non solo Putin, la Lega fa lobbying pure per Netflix, Amazon e Disney

Prima gli stranieri. Dalla Russia di Putin alla riesumazione dell’isolazionista semicirillico Trump, passando per le estreme destre di Olanda e Germania che farebbero di tutto affinché l’Italia non riceva un solo euro di debito comune, fino agli interessi lobbistici delle grandi piattaforme internazionali di streaming. Sono tutte cose diverse, ma tutte regolate dalla medesima legge matematica: se c’è un forte interesse straniero che si manifesta in Italia, di qualsiasi tipo esso sia, scoprirete fatalmente che il partito italiano che sostiene questo interesse è quasi sempre lo stesso... il partito di Matteo Salvini. Sicché l’unico partito che in Italia ancora si definisce “sovranista”, cioè la Lega, è in realtà il partito più “altrista”o “sudditista” rappresentato in Parlamento.

