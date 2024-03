"V" per Salvini. Ora vuole Vannacci candidato al nord contro Crosetto. Il tormento per i Verdini

Si aggrappa al generale per non farsi superare da FI ma ora anche la Lombardia, dopo il Veneto, comincia a mugugnare. Come per Bossi è la famiglia la sua forza e il suo tallone

Una lettera può salvare Salvini o perderlo del tutto. E’ la V. Vuole sopravvivere alla crisi della Lega candidando alle europee il generale Vannacci; è angosciato per la famiglia Verdini, che i magistrati “perseguitano”. Si è convinto che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, di FdI, con cui ha ingaggiato una battaglia, gli stia sporcando la pepita, il generale, la sola che gli può permettere di non scendere sotto l’otto per cento. Salvini ha cambiato idea. Vuole riproporre a Vannacci la candidatura non più al sud, ma in tutte le circoscrizioni, a cominciare dal nord ovest, nel Piemonte di Crosetto, ma anche di Calderoli e Molinari, Sardone. L’altra “v” è la “V” di Verdini. E’ la consonante che muove il cuore del segretario ed è pure la lettera che lo tormenta perché contro il suocero, “affettuoso e colto”, che è andato a trovare in carcere, raccontano nel partito, “c’è una furia che non si placherà. Gli indagheranno pure il cane”. Nella Lega i segretari non si riescono a pugnalare anche perché la sola volta che è accaduto, con Umberto Bossi, qualcun altro, un magistrato, ha risolto il lavoro dei congiurati. Se si dovessero prendere per buoni tutti i tentativi della Lega di sostituire Salvini saremmo già alla quarta resurrezione del segretario. Che i gruppi parlamentari rispondano a Salvini è vero ma è vero anche, come dicono in FdI, che “un parlamentare risponde al suo istinto di sopravvivenza, senza contare che Salvini ha dovuto ferire molti suoi uomini”.