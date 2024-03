Colapietro (Silp-Cgil): “Basta campagna elettorale sui manganelli. Non siamo il Cile di Pinochet”

“Non c’è un mandante delle manganellate di Pisa. Così come non c’è un regime. L’Italia non diventerà il Cile di Pinochet. C’è sicuramente un clima che sta surriscaldando le piazze e che va raffreddato. Perché la gestione dell’ordine pubblico deve essere sottratta alla campagna elettorale di tutte le forze politiche. Altrimenti si fa un danno alle forze dell’ordine, che non possono essere tirate per la giacchetta”. Pietro Colapietro è il segretario del Silp, il sindacato dei lavoratori della Polizia della Cgil. Lo premette all’inizio di questo colloquio con il Foglio: “Per la delicatezza del lavoro che svolge la Polizia, bisogna lasciarla al di fuori dell’agone politico. Risponde unicamente alla Costituzione, non a questo o a quel governo”.

