Chi è Alberto Villanova, il delfino indicato da Zaia per il futuro del Veneto

Il vero erede al trono è chi si dice “pronto a tutto per Zaia presidente”. E colui che al trono non ci pensa affatto: “La partita per il terzo mandato non è finita qui”, promette Alberto Villanova dal Consiglio regionale. “La guida del Veneto è la linea del Piave per la Lega”. E la guida del Veneto, alla fine, potrebbe spettare a lui. Come rivelato dal Foglio, in questi giorni tribolati sul taccuino del doge c’è un solo cognome: quello del suo capogruppo a Palazzo Ferro Fini. Villanova il dentista: esercita la professione nel trevigiano. Villanova il paesano: è nato a Conegliano come Luca. E si sa, moglie e buoi – ma pure i delfini – meglio che parlino la stessa lingua. Magari quella veneta. “La melodia più bella”, cinguetta il consigliere, facendo il paio con Zaia dal lunedì alla domenica.

