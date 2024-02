“Cara Lega, ora il Veneto tocca a noi di Fratelli d'Italia”. Parla De Carlo (FdI)

“Non c’è forza politica al di fuori degli eretici – i cacicchi del Pd, ndr – che abbia dimostrato una posizione diversa da quella di tutti”. Fine della telenovela. Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, liquida l’emendamento della Lega sul terzo mandato come un capriccio “dall’esito scontato. Inoltre, trovo che nel metodo questo tecnicismo non sia appropriato al ddl Elezioni. Spero che ora si possa a tornare ragionare su temi di lavoro seri, nella mia regione come a Roma”. Vallo a dire al Carroccio. “La gente non capisce perché la classe dirigente perda tempo su queste cose quando il centrodestra è stato chiamato per risolvere altro: i problemi di milioni di italiani. E non quelli di tre o quattro persone”. Salvini, Zaia, sugli altri due licenza poetica. L’alfiere meloniano non si ferma qui: “Puntiamo al Veneto, senza farne mistero”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE