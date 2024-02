Evviva i Verdini, e anche i Soprano. E vi spiego perché

Per come li conosco, i Verdini sono anche meglio dei Soprano, affettuosi, generosi, irreprensibili secondo criteri di giustizia e di valore garantiti dall’amicizia più che dai tribunali. Denis è un patriarca ironico, che non conosce l’invidia, è stato impeccabile consigliere delegato del Foglio, un giornale che avrebbe sopportato anche Michele Sindona come amministratore, tanto rigorosa e inattaccabile la sua gestione, aveva tra le mani una banchetta di Campi Bisenzio con cui avrà fatto qualche pasticcio, chi non ne fa, ma mentre c’è la fila per i beneficiati non si è mai vista, bancarotta o no, la fila dei danneggiati. Lanfranco Pace, compianto e meraviglioso debitore, una volta si presentò a Campi con la vecchia mamma e il direttore finanziario di Denis, in quel trabiccolo finanziario con annesso ristorante dove si mangiava bene e con grandi vini, lo incrociò e osò: “Non vorrei che il Pace ci chiedesse di impegnare anche la su’ mamma”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE