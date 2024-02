Sussidi e deroghe, revisioni: ecco la linea dell'Italia per aiutare gli agricoltori

Se il mese scorso, l’Italia portava a Bruxelles un documento sulla “carne sintetica” – provvedimento simbolico, peraltro dichiarato inapplicabile dalla Commissione europea in Italia – stavolta si presenta con temi più concreti, come i soldi e la revisione della Pac (Politica agricola comune). Dopo le proteste dei trattori che hanno bloccato mezza Europa e contestato governi e associazioni di categoria governative, al Consiglio Agricoltura e Pesca di lunedì 26 febbraio convocato per discutere di “Risposte rapide e strutturali” alla crisi del settore agricolo, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida porterà tra le “varie” all’ordine del giorno un documento con un titolo che è un programma politico: “Agricoltura, Pa, sovranità alimentare dell’Unione europea: ricollegare cibo e società”. Il testo, di otto pagine, cerca di andare oltre il primo pacchetto di misure proposto dalla Commissione europea per semplificare gli adempimenti burocratici della Pac, che non è ritenuto sufficiente dalle associazioni di categoria in quel giorno saranno a Bruxelles: la Confagricoltura con la sua assemblea per produrre una serie di proposte per la produttività e la competitività delle imprese agricole; la Coldiretti in piazza per manifestare “fino a quando non avremo ottenuto risposte esaustive rispetto ai bisogni degli agricoltori italiani ed europei”.



