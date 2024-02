Il sindaco di Alzano lombardo: “Le liti in Parlamento sul Covid non sono degne di un paese civile"

“Le immagini viste in Parlamento nelle scorse ore sono indegne di un paese civile come il nostro”. Camillo Bertocchi è il sindaco di Alzano Lombardo, uno degli epicentri della pandemia nel marzo del 2020. In quelle settimane di quattro anni fa per le strade del bergamasco sfilavano le bare caricate sui furgoni dell’esercito. E la comunità locale viveva in anticipo quello che da lì a poco avrebbero vissuto tutti gli italiani. Da sindaco, preso dalle faccende quotidiane, Bertocchi confessa di non aver seguito granché la discussione sull’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. Degenerata mercoledì sera alla Camera in una serie di insulti e contro insulti tra maggioranza e opposizione. Con tanto di accuse di squadrismo e di condanna, nei confronti di Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, le cui posizioni nel procedimento di Bergamo in realtà sono state archiviate. La seduta per l’asprezza dei toni è stata addirittura sospesa. “Non mi interessa neppure sapere quali fossero i partiti coinvolti”, dice al Foglio Bertocchi, che è iscritto alla Lega. “Dico solo che in Parlamento ci vuole un certo stile sempre. Ma a maggior ragione quando si parla di temi così importanti, che per le nostre comunità sono state un vero e proprio dramma, trovo pietoso che ci si rinfacci le responsabilità in base all’appartenenza politica. Che tutto si trasformi in chiacchiere da bar. E’ indegno”.

