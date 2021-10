"Salvini la smetta con l'ambiguità sui vaccini". Parla il sindaco leghista di Alzano Lombardo

Camillo Bertocchi è stato riconfermato nel comune del bergamasco epicentro dell'emergenza Covid. "Intollerabili le uscite no vax di alcuni esponenti del partito. Basta alzare i toni. Più spazio agli amministratori e non a chi vuole solo scalare posizioni"

“Sui vaccini il segretario Salvini è stato troppo ambiguo. Bisogna essere convintamente pro vax, non free vax”. Il sindaco di Alzano lombardo Camillo Bertocchi lo dice per non fare dispetto al suo passato recente. Vi ricordate il primo focolaio Covid della Val Seriana? Le sirene spiegate delle ambulanze, gli ospedali al collasso. “Abbiamo vissuto un dramma. Per questo motivo le uscite di alcuni deputati della Lega sono inaccettabili, una mancanza di rispetto nei nostro confronti”, dice lui che è un sindaco leghista in questo colloquio col Foglio.