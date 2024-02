Schlein e Meloni: storia di una coppia a sorpresa che dialoga più delle attese

Elly e Giorgia: che coppia! Sarà che a San Valentino i cuori si vedono ovunque, e si rischia spesso di vederli anche dove in verità non vi sono. Sarà che in Italia la politica ci ha ormai abituato alla formula del “famolo strano”. Sarà per tutto questo ma il fatto resta: l’abbraccio tra la leader del Pd e la presidente del Consiglio, sul voto di martedì pomeriggio in merito al cessate il fuoco umanitario a Gaza, rappresenta una notizia interessante non solo per questioni legate al merito ma anche per questioni legate al metodo. Sul merito, abbiamo scritto ieri e abbiamo segnalato il pericolo che corre una comunità internazionale, compresa l’Italia, che inizia a mettere sullo stesso piano la guerra di Hamas con quella di Israele. Sul metodo, invece, vale la pena fare una riflessione ulteriore, perché nell’abbraccio tra Elly e Giorgia vi sono almeno cinque elementi interessanti che meritano di essere isolati.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE