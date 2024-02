Di Segni (Ucei): “Ingenue le mozioni su Gaza. Il governo? Faccia di più”

“Le mozioni che chiedono il cessate il fuoco in Medio oriente sarebbero pure condivisibili. Sono animate da umana pietà. Ma sono ingenue, superficiali, perché credono che un appello rivolto unicamente nei confronti di Israele possa risolvere il dramma della popolazione civile. Ma non è così”. La presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) Noemi Di Segni ci tiene a premettere che lo sforzo di maggioranza e opposizione per limare le risoluzioni votate in Parlamento l’ha apprezzato. Eppure i testi votati alla Camera, stando alla sua lettura, sono contrari a una comprensione vera di quanto sta accadendo a Gaza: “In primo luogo non tengono conto del dilemma morale che sempre, centimetro per centimetro, pende come una spada di Damocle sopra Israele nelle operazioni militari. In più hanno il grande difetto di non localizzare correttamente i pericoli della guerra che si sta combattendo. Che non sono solo in Medio oriente, ma anche qui da noi. Vista quanto è cresciuta l’allerta terrorismo e le minacce poste alla nostra società libera”.

