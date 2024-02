Alle europee, l'Italia può perdere 400 mila elettori. Ragione? La Brexit

Gli italiani che vivono nel Regno Unito non potranno andare a votare sul posto per il Parlamento Ue: non ci sarà nessun seggio. Chi lo vuole, dovrà presentarsi in un seggio in Italia

Una domenica di fine maggio del 2019 varie file di persone si snodavano davanti a vari palazzi di Belgrave Square, la piazza delle ambasciate nel centro di Londra. Erano cittadini europei in fila per votare, ciascuno nella sede diplomatica. Cinque anni dopo, la scena, almeno davanti al palazzo con la bandiera tricolore, che ospita l’Istituto Italiano di Cultura, all’epoca adibito a seggio, non si ripeterà: gli italiani che vivono nel Regno Unito non potranno andare a votare sul posto per il Parlamento Ue, non ci sarà nessun seggio. Chi lo vuole, dovrà presentarsi in un seggio in Italia. All’appello di Bruxelles rischiano di mancare 400 mila elettori italiani: tanti ne vivono in Gran Bretagna.