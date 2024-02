De Castro: "Il Pd ascolti di più gli agricoltori e meno gli ambientalisti da salotto"

"La sinistra vede nell'agricoltura un nemico dell'ambiente più che un alleato. Non possiamo lasciare le comunità rurali alla destra, Prodi l'aveva capito". L'eurodeputato dem promuove Lollobrigida ma nega un passaggio a destra: "Non potrei mai"

La sinistra delle Ztl è sempre più distante dal mondo dei trattori, tanto che gira voce che Paolo De Castro, europarlamentare del Pd ed ex ministro dell’Agricoltura in due governi di centrosinistra, possa candidarsi alle prossime europee con la destra. “È una voce priva di qualunque fondamento – dice De Castro al Foglio –, prima perché nessuno me l’ha proposto e poi perché, qualora me lo chiedessero, risponderei di no. Sono un vecchio prodiano. Posso essere in disaccordo con alcune linee del mio partito, ma sto lontano da altre sirene”.