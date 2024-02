In Sicilia, Lega e Fratelli d'Italia ai ferri corti. Prove di crisi nazionale

Renato Schifani cade per la seconda volta in sette giorni, ma ha messo a punto una strategia: andare avanti. I partiti continuano a pugnalarsi alle spalle, ma lui sembra essersene fatto una ragione e non vuole arretrare di un millimetro

Stavolta l’ipotesi dimissioni non l’ha quasi sfiorato. Renato Schifani, dopo la seconda umiliazione in sette giorni (una maggioranza bulgara e trasversale ha bocciato il progetto di ripristino delle province), ha lasciato il Palazzo dei Normanni, sede del parlamento siciliano, per rintanarsi nel palazzo di fronte, a Piazza Indipendenza, dove coi suoi collaboratori più stretti e sempre più sparuti, ha messo a punto la strategia: si va avanti. La conferma è arrivata questa mattina, al termine di un chiarimento con il presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno (FdI): solo “nel caso in cui fatti del genere dovessero ripetersi, verranno assunte decisioni politicamente importanti”.