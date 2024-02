Giletti, giallo. Chiede alla Rai un super contratto e non si fida dei meloniani

L'ad Sergio annuncia il suo arrivo in Rai per uno speciale, ma non c'è l'accordo sulla prossima stagione. Tra le richieste di Giletti, la clausola Fazio. Vuole essere seguito da Rai cultura. "L'arena" di Sergio e Rossi

Roma. Eccone un altro che vuole vincere il Bianca Berlinguer d’oro, il premio “la televisione sono io”, “che mi frega!”. Della trattativa stato-mafia sapeva tutto, della sua, la Rai-Giletti, non dice nulla. Da mesi, la Rai negozia con Massimo Giletti e da mesi ne annuncia l’arrivo. La verità? Si è montato la testa. Chiede più denaro di Pino Insegno, pretende di scegliersi il direttore che lo deve dirigere. La situazione in Rai per il resto è eccellente. L’ad Sergio avrebbe permesso a Fiorello e Amadeus di andare ospiti, su Nove, da Fazio, mentre il dg Rossi impedito a Fazio di ospitare i cantanti Rai di Sanremo. Stiamo per rivivere un caso Fuortes: all’ex ad, il governo ha promesso un teatro, all’attuale vuole trovare uno scivolo.