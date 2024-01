Il cortocircuito di Meloni sulle privatizzazioni

Sei anni fa la presidente del Consiglio aveva promesso che mai avrebbe privatizzato Poste e ora lo fa. E non è un male

Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis.

Giovedì scorso, il governo ha confermato quanto già promesso a ottobre nel documento di Economia e finanza: si privatizza un po’. La promessa era nota: si privatizza per fare cassa, per una quota pari all'1 per cento del pil (18 miliardi). Nulla di male: nessuna società che verrà ulteriormente privatizzata smetterà di avere il pacchetto di maggioranza del pubblico (Poste sarà la prima ad andare più sul mercato). Ma qualche cortocircuito spassoso si può notare. Si nota che sei anni fa Meloni aveva promesso che mai avrebbe privatizzato Poste e ora lo fa.

#No alla privatizzazione di @PosteNews : per #FdI è un gioiello che deve rimanere in mano italiana e pubblica, è un presidio di legalità e di presenza dello Stato. Ci batteremo in tutti i modi possibili per evitarne la svendita. #MeloniPresidente #4marzovotoFdI pic.twitter.com/4KxlkNeibN — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 26, 2018

Ma se è vero che Meloni era pericolosa quando sparava petardi all’opposizione, una volta che si trova al governo a fare l’opposto andrebbe lodata.

Qui il tweet del M5s:

Ormai non si contano più. pic.twitter.com/2XVfa4GLjd — MoVimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) January 25, 2024

Allo stesso modo, altro cortocircuito, se si dice che Meloni occhieggia al fascismo non si può dire contemporaneamente che Meloni sia pericolosa perché mercatista e perché privatizza. Non si può essere contemporaneamente per il mercato e per il fascismo.