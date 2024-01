I dati sugli appalti del Pnrr danno ragione a Decaro (e non a Fitto)

Nel 2023 sono state avviate in Italia procedure di appalto per 93,9 miliardi, un dato che frantuma il record storico del 2022, quando ci si fermò a 83 miliardi sotto la spinta allora montante del Pnrr. Per avere un termine di paragone, negli anni “ordinari”, precedenti al Pnrr, ci si attestava su valori annui inferiori ai 40 miliardi, meno della metà. Lo scorso anno nel solo mese di giugno il valore è schizzato a 23,6 miliardi. Se nel 2022 la quota attribuibile direttamente a lavori Pnrr era del 50 per cento, nel 2023 si è scesi al 40 per cento. Questa parte del lavoro è quasi finita e la spinta si sta trasferendo, sia pure lentamente, su fasi più avanzate del percorso: aggiudicazioni, apertura dei cantieri, avanzamento della spesa. Chi lamenta soltanto il basso livello di spesa effettiva, di cassa, effettivamente in ritardo, del Pnrr ribadisce le consuete difficoltà amministrative e progettuali italiane, ma ignora lo straordinario esercizio cui il Pnrr ha costretto le amministrazioni. Sotto il livello delle terre emerse, la mole di lavoro è stata straordinaria.



