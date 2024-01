Lo scontro Fitto-De Luca è una questione di soldi, ma anche di poteri

Il ministro vuole cambiare la programmazione delle spese regionali, ridurne la frammentazione degli interventi per raccordarla al Next Gen Eu e alla spesa dei fondi europei. Una decisione che non piace al governatore della Campania, che minaccia di denunciarlo alla magistratura amministrativa

“Niente spesa corrente e cronoprogrammi finanziari e temporali precisi”. Così Raffaele Fitto descrive i due paletti che sta imponendo nella discussione con le regioni sui programmi finanziati con il Fondo sviluppo coesione (Fsc) 2021-2027. Una trattativa, spesso aspra, che ha per oggetto 25 miliardi ancora da assegnare. L’obiettivo è un vecchio pallino del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e il sud, maturato prima da presidente della regione Puglia a inizio secolo, poi da ministro delle Regioni con Berlusconi premier dal 2008 al 2011: cambiare la programmazione regionale, ridurre la frammentazione degli interventi, raccordarla al Pnrr e alla spesa dei fondi europei. Nella trattativa, Fitto ha un’arma decisiva: le regioni non possono incassare i fondi senza il suo via libera, senza che siano sottoscritti “accordi per la coesione” tra Palazzo Chigi e singolo governatore.