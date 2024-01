Schlein si occupa di tutto tranne che degli operai. Cercasi Schleinomics

Una nuova chimera s’aggira per l’Italia: la politica industriale. Tutti la chiedono, molti la vogliono, pochi sanno di che si tratta, nessuno ne ha una chiara idea. Così come nella mitologia classica è fatta di parti diverse, ma a differenza dal mostro cantato da Omero, esse non riescono a stare insieme. L’ultima riprova è nell’intervista che Maurizio Landini ha rilasciato (ça va sans dire) alla Repubblica. Il governo vuole un milione di vetture l’anno prodotte in Italia. Risposta: “Detto così non significa nulla…Il tema non è risolto”. Il ministro Urso cerca un secondo produttore di auto. Il segretario della Cgil è d’accordo, ma lo ammette a denti stretti e rilancia: bisogna investire in ricerca e innovazione, ricostruire le filiere (come, quali, con o senza l’auto elettrica?).

