L'albergatrice di Gubbio: “Il Pd? Da noi sono stati monastici”

“Altro che lusso e karaoke. Diciamo che i parlamentari del Partito democratico sono stati particolarmente monastici. Ma spero che nella nostra struttura si siano trovati bene e ci facciano pubblicità”. Maria Carmela Colaiacovo è un’imprenditrice del settore alberghiero alla terza generazione. Soprattutto, è la proprietaria del Park Hotel “Ai Cappuccini” di Gubbio. Quello in cui giovedì e venerdì scorsi il Pd s’è riunito a conclave per cercare di fare squadra e per provare a dare un senso alla sua collocazione all’opposizione del governo Meloni. Una due giorni in cui Elly Schlein s’è vista solo di sfuggita, per l’intervento conclusivo. E che però ha richiamato nella cittadina umbra una gran quantità di circo mediatico, curioso di vedere da vicino i trattamenti a cui si sottoponevano i deputati dem. C’è qualche servizio che hanno utilizzato più degli altri? Con cui si sono viziati? “Mah, guardi, la convention è stata talmente piatta che mi viene difficile raccontarle qualcosa di divertente. Hanno avuto un’agenda così fitta di lavori, all’interno della nostra sede congressuale, che non li abbiamo praticamente mai incontrati. Diciamo che il tempo per divertirsi era davvero poco”, racconta Colaiacovo. “Hanno avuto una due giorni molto serrata. E per loro è stato impossibile anche solo usufruire della spa”.

