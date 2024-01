Crippa, vice di Salvini: "In Sardegna inchiesta a orologeria. La magistratura è una casta che non paga mai"

"Questa è giustizia a orologeria. Non ci facciamo intimidire. Adesso bisogna fare subito la separazione delle carriere", afferma Andrea Crippa, vicepresidente della Lega, commentando l'indagine su Christian Solinas, governatore della Sardegna. Dice il vice di Matteo Salvini che "in Italia c'è un problema legato allo stato di diritto" e che "la riforma della giustizia è una priorità per il paese" perché "c'è un'unica casta che non paga mai e si chiama magistratura". Perciò, aggiunge, serve introdurre "la responsabilità civile di giudici e magistrati e la separazione delle carriere".

"Il caso Solinas è molto preoccupante perché c'è un tempismo da parte della magistratura molto sospetto", aggiunge. "Stiamo parlando di un'indagine di un anno e mezzo fa per cui i sequestri sono incredibilmente partiti ieri, mentre era in corso una trattativa per la scelta del candidato presidente a quattro giorni dal deposito delle liste. E' un'inchiesta ad orologeria", continua il vice di Matteo Salvini.

La Lega adesso convergerà sul candidato proposto da Fdi, Paolo Truzzu?

"L'unità del centrodestra deve venire prima di tutto perché governiamo un paese", sottolinea Crippa, che aggiunge: "Noi avevamo posto la questione degli uscenti perché chi ha amministrato in questi cinque anni l'ha fatto bene, con una squadra che ha lavorato per l'interesse del territorio".

Non sapevate nulla di questa inchiesta su Solinas?

"Noi siamo garantisti. crediamo che sia la politica a prendere le decisioni nell'interesse del territorio e non vogliamo e non cederemo mai a farci dettare le candidature e le scelte dalla magistratura. Dopodiché il tempismo della magistratura è sospetto è preoccupante".

Cosa pensa la Lega del candidato Truzzu?

"E' un candidato che ha un'esperienza amministrativa importante, ha fatto il sindaco di Cagliari e noi da partito leale lo sosterremo per vincere. Già il 26 gennaio ci sarà Matteo Salvini a Cagliari per sostenere il candidato presidente e fare in modo che il centrodestra vinca. Da domani noi saremo sul territorio, qualsiasi sarà la decisione del centrodestra per restituire e ridare alla Sardegna cinque anni di buon governo".