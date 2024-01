Il cortocircuito di FdI sui disturbi alimentari

Nella legge di Bilancio il governo ha deciso di non rinnovare il fondo per la lotta ai dca, sottraendo risorse a una proposta di legge di Fratelli d'Italia. "Faremo i salti mortali per un nuovo stanziamento", dice il primo firmatario Alberto Balboni

“Per i disturbi del comportamento alimentare serve un provvedimento strutturale da parte del governo”, dice al Foglio il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, che assicura: “Per noi la lotta ai disturbi alimentari è una priorità”. La decisione dell’esecutivo di non rinnovare il fondo per i disturbi alimentari (dca), tagliato fuori dall'ultima legge di Bilancio, mette in imbarazzo FdI, principale forza di maggioranza che in questi mesi ha dimostrato attenzione verso il tema dei dca. A marzo dello scorso anno, infatti, il partito della premier aveva presentato un disegno di legge, di cui il senatore Balboni è primo firmatario, che si proponeva di “attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbo del comportamento alimentare, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, psicologico e nutrizionale”. È quanto si legge nel testo depositato in Senato, che “a breve – riferisce al Foglio – verrà incardinato in commissione Affari sociali e Sanità per riuscire ad avviare la discussione entro il 15 marzo, giornata internazionale della lotta ai disturbi alimentari”.