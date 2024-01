Il sindaco di Mantova Palazzi: "Rivedere l'abuso d'ufficio è questione di buon senso, non di parte politica"

"Non doveva diventare una questione di parte politica, ma di buon senso del legislatore visti i dati. In un Paese normale quantomeno", dice il primo cittadino del comune lombardo

"I sindaci, tutti, da almeno dieci anni chiedono la revisione del reato di abuso d’ufficio", dice al Foglio il primo cittadino di Mantova Mattia Palazzi. "Oltre il 95 per cento degli indagati, oltre 5 mila nel 2021, finisce con archiviazione o assoluzione", osserva il sindaco del comune lombardo. "Non doveva diventare una questione di parte politica, ma di buon senso del legislatore visti i dati. In un Paese normale quantomeno", conclude Palazzi.